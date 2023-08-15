YKS TERCİH SONUCU ÖSYM EKRANI: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUCU ÖSYM EKRANI: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. Sınav katılımcıları Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında aldıkları puanlar ile YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihlerinde tamamlandı. Peki, 2023 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

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2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde, yani bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.