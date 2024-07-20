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        Haberler Bilgi Gündem YKS tercih tarihleri 2024 | YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl, nereden tercih yapılır?

        YKS tercih tarihleri: 2024 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Üniversite adayları, ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan tarihlerde, sınav sonucu, taban puanları ve başarı sıralamaları ölçüsünde tercihlerini yapabilecek. Peki, "YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl tercih yapılır?" İşte 2024 YKS tercih tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 20.07.2024 - 20:51
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        YKS maratonunda gözler tercih tarihlerine çevrildi. Hayal ettiği üniversiteye yerleşebilmek adına tercihlerini yapacak adaylar, YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi mercek altına aldı. YKS tercihleri ÖSYM'nin internet adresi üzerinden ve mobil uygulama aracılığıyla yapılabilecek. Peki, "YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl tercih yapılır?" İşte 2024 YKS tercihlerinin başlayacağı tarih...

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        YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

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        YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

        ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih dönemi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

        "Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak."

        YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YKS TERCİH NASIL YAPILIR?

        Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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        2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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