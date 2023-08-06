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        Haberler Gündem Eğitim YKS tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? 2023 ÖSYM YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Üniversite tercih sonucu...

        YKS tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? 2023 ÖSYM YKS sonuçları açıklanma tarihi...

        Üniversite tercih döneminde artık son dönemece girilmiş durumda. 27 Temmuz Perşembe itibariyle başlayan tercihlere ilişkin en çok; YKS tercihleri son günü ne zaman ve tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, hem bu soruların yanıtları hem de sonuçların nasıl öğrenileceğine ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 09:33
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        2023 üniversite tercihleri gündemden düşmüyor. Henüz tercihlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler; YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve tercihler nasıl yapılır aramaları yaparken, söz konusu tercihlerini yapanlar; YKS tercih sonuçları hangi gün duyurulacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek araştırmaları içerisinde. İşte, detaylar...

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        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ İÇİN ARTIK SON GÜNLER...

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde arasında yapılacağını duyurmuştu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor.

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        YKS TERCİH İŞLEMLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

        YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihi itibarıyla saat 23:59'da sona erecek.

        YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

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        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

        2022 yılında YKS tercih sonuçları, tercihlerin bitmesinden 10 gün sonra duyurulmuştu.

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        Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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