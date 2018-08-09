YKS tercihleri ne zaman sona erecek

YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından 7 Ağustos itibariyle üniversite tercih süresi başladı. Üniversite adayları YKS puanlarına göre tercihte bulunacak. Geçen yayımlanan ünversite taban ve tavan puanlarına bakılarak tercih işlemlerinde fikir sahibi olabilecekler. İşte YKS tercih süreci ile ilgili merak edilen detaylar...

2018 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihler, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler.

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

TERCİHLER SİSTEME NASIL GİRİLECEK?

T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihinizi sisteme kaydedebilirsiniz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercihler, internet üzerinden elektronik ortamda gönderilerek tercih bildirimini tamamlanır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri kesinlikle işleme alınmaz.

TYT PUANLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ SINIR

Hayır. TYT puanı 150’nin altında olanlar tercih yapamaz. "TYT puanım 150’nin üstünde ama AYT puanlarım 180’nin altında, hangi programları tercih edebilirim?" sorusunun yanıtı ise Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilirsiniz.

ÖZEL KOŞULLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarını belirlerken bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, programların yanında yer alan koşulları numaralarına göre “Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” kısmından mutlaka Koşullarını karşılamadığınız programlara tercihlerinizde yer vermeyiniz.

Yükseköğretim Genel Kurulunca hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Program Türü İlgili Puan Türü Başarı Sırası Hukuk programları EA En düşük 190 bininci (190.000) Mühendislik programları* SAY En düşük 300 bininci (300.000) Mimarlık programları SAY En düşük 250 bininci (250.000) Tıp programları SAY En düşük 50 bininci (50.000) Öğretmenlik programları** İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000)

* Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil

** Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil

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