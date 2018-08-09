SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
YKS tercihleri ne zaman sona erecek
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > YKS tercihleri ne zaman sona erecek? ÖSYM 2018 üniversite yerleştirme kılavuzu yayımlandı! Tercih ya

YKS tercihleri ne zaman sona erecek? ÖSYM 2018 üniversite yerleştirme kılavuzu yayımlandı! Tercih yapma işlemleri...

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversite tercihleri 7 Ağustos 2018 tarihi itibariyle başlamış oldu. Öğrenciler YKS tercihlerinin nasıl yapılacağını ve ne zaman sona ereceğini merak ediyorlar. ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzunda konuyla alakalı tüm detayları duyurdu. İşte YKS tercih kılavuzu...

09.08.2018 - 08:10 | Güncelleme:

 YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından 7 Ağustos itibariyle üniversite tercih süresi başladı. Üniversite adayları YKS puanlarına göre tercihte bulunacak. Geçen yayımlanan ünversite taban ve tavan puanlarına bakılarak tercih işlemlerinde fikir sahibi olabilecekler. İşte YKS tercih süreci ile ilgili merak edilen detaylar...

2018 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihler, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler. 

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

TERCİHLER SİSTEME NASIL GİRİLECEK?

T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihinizi sisteme kaydedebilirsiniz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercihler, internet üzerinden elektronik ortamda gönderilerek tercih bildirimini tamamlanır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri kesinlikle işleme alınmaz.

TYT PUANLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ SINIR

Hayır. TYT puanı 150’nin altında olanlar tercih yapamaz.  "TYT puanım 150’nin üstünde ama AYT puanlarım 180’nin altında, hangi programları tercih edebilirim?" sorusunun yanıtı ise Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilirsiniz.

ÖZEL KOŞULLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarını belirlerken bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, programların yanında yer alan koşulları numaralarına göre “Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” kısmından mutlaka Koşullarını karşılamadığınız programlara tercihlerinizde yer vermeyiniz.

Yükseköğretim Genel Kurulunca hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Program Türü

İlgili Puan Türü

Başarı Sırası

Hukuk programları

EA

En düşük 190 bininci

(190.000)

Mühendislik programları*

SAY

En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programları

SAY

En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programları

SAY

En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programları**

İlgili Puan

Türünde

En düşük 300 bininci

(300.000)

* Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil

** Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X