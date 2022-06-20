ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı geçtğimiz hafta sonu 3 milyonu aşkın adayın katılımı ile gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başayacak? YKS kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte YKS tercih dönemi işlemleri hakkında merak edilenler...