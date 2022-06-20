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Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS tercih dönemi tarihleri araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Sınav geride kalmasıyla milyonlarca aday 'YKS tercih ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 'YKS tercih kılavuzu ile tercihler ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı hakkında merak edilenler...

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    YKS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

    ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı geçtğimiz hafta sonu 3 milyonu aşkın adayın katılımı ile gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başayacak? YKS kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte YKS tercih dönemi işlemleri hakkında merak edilenler... 
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    YKS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
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    YKS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

    YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    YKS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. 

    Ancak geçtiğimiz sene YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz 2021 tarihinde açıklanmasının ardından YKS tercihleri 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler baz alındığında 2022 YKS üniversite tercihlerinin sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta içinde 27 Temmuz'dan sonra başlaması bekleniyor. 

    Tercih işlemlerinin başlayacağı net tarihin resmi açıklamayla duyurulması halinde haberimizde yer alacaktır. 
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    YKS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

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