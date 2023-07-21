YKS TYT ile alan bölümler hangileri? ÖSYM Üniversite TYT ile alan bölümler listesi 2023! Önlisans başarı puanı ve kontenjan listesi

YKS TYT ile alan bölümler hangileri? ÖSYM Üniversite TYT ile alan bölümler listesi 2023! Önlisans başarı puanı ve kontenjan listesi

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YKS sonuçlarının gün itibariyle duyurulmasının ardından TYT ile alan bölümler de merak konusu olmuş durumda. 2 yıllık bölümler YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla alım yapıyor. İşte, merakla araştırılan TYT puanı ile alan bölümlerin tam listesi...