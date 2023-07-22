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        Haberler Gündem YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2023: ÖSYM tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan listesi açıklandı mı?

        2023 YKS taban puanları: 2-4 yıllık üniversite YKS taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

        YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan listesi YKS sonuçlarının açıklanmasıyla sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. 17-18 Haziran'da tamamlananan YKS oturumlarında sonuçlarının belli olmasıyla gözler YKS taban puanları listesine çevrildi. İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite 2023 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 12:43
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        YKS taban ve tavan puanları ve sıralamaları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Üniversite YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile netlik kazanacak. Sınav katılımcıları tarafından "2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu mu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte,ÖSYM ve YÖK Atlas ile güncel YKS taban puanları ve sıralama hakkında merak edilenler...

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        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        YKS sınav sonuçları, 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

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        YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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        YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

        Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.

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        YKS TERCİH VE KONTENJAN ÖN KILAVUZU YAYIMLANDI

        2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

        2023 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU TIKLAYINIZ

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        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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