Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere; YKS'ye girerken bazı eşyalarla katılım sağlanılamıyor. ÖSYM, YKS'ye girerken yasak olan eşyaları açıkladı. Peki, YKS sınavına girerken hangi eşyalar yasak? İşte, detaylar...