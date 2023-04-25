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YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2023 YKS uygulamasına gerçekleşen başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin başvurduğu sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu

YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu
AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan YKS'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"2023 YKS uygulamasına gerçekleşen başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin başvurduğu sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz" bilgisini paylaşan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "ÖSYM olarak elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. 3,5 milyon kardeşimizin gayretini, emeğini emanetimiz olarak görüyor, bu emanete halel gelmemesi için çabalıyoruz. Dünyada benzeri olmayan bu organizasyonun hazırlık aşamasını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. YKS uygulaması Türkiye'deki tüm iller ile birlikte KKTC'de gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 1 milyon 97 bin 82 kişilik devasa bir görevli ordusu sahada olacak. Bu sınavlarda görev alacak personele her sınav için ayrı ayrı ücret ödemesi yapılacak. TYT, AYT ve YDT'de toplam 21 bin 438 bina ve 360 bin 456 salonda sınav uygulaması gerçekleştirilecek."

GÖREV ALMAK İSTEYENLER GİS ÜZERİNDEN TERCİHTE BULUNACAK

Ersoy; akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabileceklerini belirtti.

AFET BÖLGESİNE ÖZEL ÇALIŞMA

Kahramanmaraş merkezli afet sebebiyle bölgede yapılacak uygulamalarla ilgili de bilgi veren Ersoy, bölgede gerçekleştirilecek YKS uygulamasında da 171 bin 82 görevlinin sahada olacağını kaydetti.

Deprem afeti sonrasında bölgede çok detaylı inceleme yaptıklarını aktaran Ersoy, paydaş kuruluşlar ile değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini ve uygulayacakları sınava yönelik kararlar aldıklarını kaydetti.

OHAL kapsamına alınan illerde sınava girecek adaylardan sınav ücreti almayacaklarını hatırlatan Ersoy, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için hep birlikte seferberlik halindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

YKS'de sorumluluk üstlenecek görevlilere teşekkür eden Ersoy, adaylara başarılar diledi.

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu.

2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştu.

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