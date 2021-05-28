'Deneme sınavlarını maske ile çözün' önerisi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitimYKS'ye girecek öğrenciler dikkat! 'Deneme sınavlarını maske ile çözün' önerisi!
ABONE OL

YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler; deneme sınavlarını maske ile çözün

YKS 2021 sınavına girecek öğrenciler için önemli tavsiyelerde bulunan Uzman Psikolog Sevgi Umuç, evdeki deneme sınavlarını maske takarak yapmalarını önerdi

YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! 'Deneme sınavlarını maske ile çözün' önerisi!
'Deneme sınavlarını maske ile çözün' önerisi!
0:00 / 0:00
DHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı´na (YKS) girecek öğrencileri de büyük oranda etkiledi. Öğrencilerin birçoğu "Bu sınav hayatımı belirleyecek, ya kazanamazsam?" gibi yaygın endişeleri taşıyorken üstüne "Ya sınavda virüs kaparsam?" gibi düşünceler de eklenmiş durumda. Sınava girecek olmak başlı başına bir kaygı sebebi iken üstüne virüsün gündemde olması öğrenciler için baş etmesi zor bir hal aldı. Bir vakıf üniversitesinde Psikolojik Danışmanı Sevgi Umuç, YKS 2021 sınavına girecek öğrenciler için 10 önemli öneride bulundu.

Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "İçinde bulunduğumuz sürecin öğrencilerin hayatlarında, rutinlerinde birtakım değişiklikler yarattı. Dolayısıyla sınava yönelik ders çalışma düzenlerini ve motivasyonlarını da etkiledi. Gündem pandemiyken bu değişikliklerin geçici olduğunu, şu günlerin elbet sonlanacağını bilmeliler. Kaygılarını bir tarafa bırakıp, `Şimdi ne yapabilirim?´, `Kalan zamanı en iyi nasıl değerlendirebilirim?´ sorularına cevap aramaları gerek" dedi.

BU 10 MADDEYE DİKKAT!

Umuç, YKS´ye girecek öğrenciler için şu tavsiyelerde bulundu: "Öncelikle, sonuç odaklı değil de süreç odaklı bakabilmek kaygınızı hafifletecek ve sınava daha rahat girmenizi sağlayacaktır. En çok verim aldığınız saatlerde çalışmalarınızı yapabilir, konu eksiklerinizi listeleyip günlük ve haftalık ders çalışma planları yapabilir, bu konuda destek alabilirsiniz. Ders çalışma isteğinizin olmadığı zamanlarda, o hâlinize saygı duymalı, kendinizi zorlamamalısınız. Kendinize, yapabileceğiniz ölçüde ve gerçekçi hedefler belirleyin. Gerçekçi olmayan hedefler ve beklentiler, sizin çalışma motivasyonunuzdan başarıya olan inancınıza kadar birçok konuda olumsuz tutumlar sergilemenize sebep olabilir."

DENEME ÇÖZERKEN MASKELİ ÇÖZÜN

Koronavirüsle mücadelede en önemli faktörlerden birinin de maske olduğunun altını çizen Umuç, "Evde deneme çözerken maskeli çözebilirsiniz, böylelikle gerçek sınavın provasını yapmış olursunuz. Sınava yönelik gerekli hijyen tedbirlerinin alınacağını, önlemler alınacağı zaman virüsün bulaşamayacağını bilin ve sınav anında sadece sınav sorularına odaklanın. Salgınla ve sınava yönelik süreçle ilgili haberlerden ve sosyal medyadaki olası bilgi kirliliğinden uzaklaşın. Sosyal ilişkilerinizi şu koşullarda da mümkün olduğunca iyi tutmanız, arkadaşlarınızla görüntülü konuşmalar yapmanız dayanıklılığınızı arttıracaktır. Ancak size iyi gelmeyen, olumsuz konuşmalarla iç karartan kişilerden bir süre uzakta kalmaya; size iyi hissettiren, güzel enerji veren kişilerle daha sık iletişimde olmaya özen gösterin" dedi.

Umuç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evde olmak, aktivitelerden uzak kalacağınız anlamına gelmiyor. Size mutluluk veren, keyifli hissettiren hobilerinizi ve aktivitelerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Müzik dinleyebilir, dans edebilir, resim çizebilirsiniz. Vücudunuzu hareketsiz bırakmayın, her gün 10 dakika bile olsa egzersiz yapabilirsiniz. Stresinizi hafifletecek nefes egzersizlerini, yoga ve meditasyon yapmayı da şu süreçte deneyebilirsiniz. Normalde yapmasanız dahi sınavın yaklaştığı şu günlerde deneyerek yalnızca kendinize odaklanmanın, anda kalmanın dinlendirici etkisini keşfedebilirsiniz."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KATİL! Son dakika... Leyla'nın davası başladı!
GÜNDEMLeyla'nın davası başladı!
Ankara Cuma namazı vakti 28 Mayıs 2021! Bugün Ankara cuma saati kaçta?
GÜNDEMAnkara cuma namazı saati kaçta?
İzmir Cuma namazı kaçta okunuyor? 28 Mayıs İzmir Cuma namaz vakti
GÜNDEMİzmir cuma namazı saati kaçta?
28 Mayıs İstanbul Cuma saati! Diyanet namaz vakti: Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saat kaçta 2021
GÜNDEMİstanbul cuma namazı saat kaçta?
Bursa Cuma namazı saati 28 Mayıs 2021! Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
BÜYÜK ACI! Son dakika: Trafik kazası iki kardeşi hayattan kopardı! - VİDEO HABER
GÜNDEMİki kardeş birden! Kahreden haber!
Son dakika haberi FETÖ operasyonu! Sınav sorularını alan 22 kişi için gözaltı
GÜNDEMFETÖ operasyonu! Sınav sorularını alan 22 kişi için ...
KPSS başvuru nasıl yapılır? 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru tarihleri
GÜNDEM2021 KPSS başvuru nasıl yapılır?
Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran 2021'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Son dakika: OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun karara bağladığı başvuru sayısı 115 bini geçti
GÜNDEMOHAL komisyonu 115 bin başvuruyu karara bağladı