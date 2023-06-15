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YKS'ye kaç kişi girecek? 2023 üniversite sınavı YKS kaç kişi başvurdu?

YKS'ye başvuruda bulunan kişi sayısı belli oldu. Bu sene üniversite sınavına girecek olan adaylar açıklandı. 2023 YKS'ye geçtiğimiz seneye kıyasla daha fazla kişi başvuruda bulundu. Sınava artık sayılı günlerin kalmasıyla adaylar, 'YKS'ye kaç kişi girdi, üniversite sınavına kaç kişi başvurdu?' sorularına yanıt arıyor. İşte, YKS sınavına başvuruda bulunan kişi sayısı...

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  • YKS'ye kaç kişi girecek? 2023 üniversite sınavı YKS kaç kişi başvurdu?

    YKA'ye başvuruda bulunan kişi sayısı sınav öncesi gündeme geldi. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavları TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Sınava kısa bir süre kalmasıyla YKS'ye girecek adayların sayısı belli oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
  • YKS'ye kaç kişi girecek? 2023 üniversite sınavı YKS kaç kişi başvurdu?

    2023 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

    ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlara 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yaptı. Ancak sınava giren kişi sayısı sınav sonrası belli olacak. Sınava 3 milyon 300 binden fazla adayın sınava katılması bekleniyor.
  • YKS'ye kaç kişi girecek? 2023 üniversite sınavı YKS kaç kişi başvurdu?

    YKS BAŞVURU SAYISI 

    Temel Yeterlilik Testi (TYT) başvuru sayısı 3 milyon 527 bin 463

    Alan Yeterlilik Testi (AYT) başvuru sayısı 2 milyon 573 bin 136

    Yabancı Dil Testi (YDT) başvurusu sayısı 338 bin 14
  • YKS'ye kaç kişi girecek? 2023 üniversite sınavı YKS kaç kişi başvurdu?

    YKS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

    YKS'nin 17 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

    Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.
  • YKS'ye kaç kişi girecek? 2023 üniversite sınavı YKS kaç kişi başvurdu?

    Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

    Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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