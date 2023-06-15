YKA'ye başvuruda bulunan kişi sayısı sınav öncesi gündeme geldi. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavları TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Sınava kısa bir süre kalmasıyla YKS'ye girecek adayların sayısı belli oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...