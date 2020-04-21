YKY, Doğan Kardeş Dergisi'nin ilk sayısını internet sitesinden erişime açtı

AA

"Çocukların Bayramı Kitapların Bayramı" sloganıyla 23 Nisan Perşembe günü YKY'nin yazar ve çizerlerinin katılımıyla sosyal medya hesaplarında yapılacak olan etkinliklerde hareketli masallardan çizimlere, yemek tariflerinden evde oyun önerilerine kadar pek çok etkinlik çocuklarla buluşacak.

Her saat başı YKY'nin Instagram hesabında paylaşacağı videolarla Yalvaç Ural, Feridun Oral, Sara Şahinkanat, Selçuk Demirel, Naz Elkorek, Gizem Darendelioğlu, Elvan Uysal Bottoni, Nergis Seli, İpek Çalışlar, Filiz Özdem ve Dilek Yördem Ceylan gibi yazar ve çizerler çeşitli etkinliklerde yer alacaklar.

24 Nisan Cuma gününden itibaren ise "Bir Yazar Bir Masal" başlığı ile çocuk edebiyatı yazarlarının videolarını paylaşacak olan YKY, ilk günü Feridun Oral'ın stop-motion tekniğiyle hazırladığı "Bir Lokmalık Filmler"e ayırdı. 25 Nisan'da ise yazar Sara Şahinkanat, "Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız"dan kitabından yola çıkarak hazırladığı video ve oyunla çocuklarla buluşacak.

- Doğan Kardeş Dergisi'nin ilk sayısı YKY'nin internet sitesinde

Türkiye'nin ilk çocuk dergisi olan ve 75 yıl önce 23 Nisan 1945'te yayımlanan Doğan Kardeş Dergisi'nin ilk sayısı YKY'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Kuşaklar boyunca birçok çocuğun hayatında iz bırakan Doğan Kardeş, 23 Nisan 1945 tarihinde Yapı ve Kredi Bankasının desteğinde Şevket Rado ve Vedat Nedim Tör tarafından çıkartılmaya başlanmıştı.

Dergiye https://bit.ly/DoganKardes adresinden ulaşılabilinecek.

Yapı Kredi Yayınları'nın 23 Nisan için hazırladığı programlar sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek..



