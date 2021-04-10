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HaberlerDünyaAvrupaKAN DONDURDU! Son dakika: 'Komşu'da akılalmaz olay! Yoğun bakımdaki hastanın fişini çekti!
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'Komşu'da akılalmaz olay! Yoğun bakımdaki hastanın fişini çekti!

Yunanistan'da yoğun bakımda yatan koronavirüs hastası, kendisiyle aynı odada bulunan entübe hastanın nefes almasını sağlayan solunum cihazının fişini çekerek ölümüne sebep oldu. Olay ülkede şok etkisi yarattı

KAN DONDURDU! Son dakika: 'Komşu'da akılalmaz olay! Yoğun bakımdaki hastanın fişini çekti!
'Komşu'da akılalmaz olay! Yoğun bakımdaki hastanın fişini çekti!
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HABERTURK.COM

Yunanistan'da, akıllara durgunluk veren bir olay hastanenin yoğun bakımında yaşandı. Koronavirüs hastası olan bir kişi hastanenen yoğun bakımında, aynı odayı paylaştığı entübe hastayı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Ülke basınında yer alan habere göre, adı açıklanmayan 76 yaşındaki hasta entübe edildiği için solunum cihazına bağlanmıştı.

ZANLI PARMAK İZİNDEN YAKALANDI

Başkent Atina'daki bir hastanede bulunan ve bu cihaz olmadan nefes alamayan hastanın makinesinin fişinin çekildiği anlaşıldı. Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatan polis, solunum cihazına güç veren fişin üzerinde diğer hastanın parmak izini tespit etti.

SESTEN RAHATSIZ OLUP ÖLDÜRMÜŞ

Edinilen bilgilere göre, cinayet suçundan gözaltına alınan hasta, oda arkadaşının solunum cihazından gelen sesten rahatsız olduğu için makinenin fişini çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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