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Yoğun bakımda tedavi gören Berlusconi: ‘Bu sefer de başaracağım’

Kronik lösemi teşhisi koyulan ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi, hastane yatağından yaptığı açıklamada ‘’Bu sefer de başaracağım’’ dedi.

Yoğun bakımda tedavi gören Berlusconi: ‘Bu sefer de başaracağım’
BBC TÜRKÇE

Övgü Pınar | Roma

Kronik lösemi teşhisi koyulan ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi, hastane yatağından yaptığı açıklamada ‘’Bu sefer de başaracağım’’ dedi.

Ailesine ait yayın organlarından Il Giornale gazetesine konuşan Berlusconi’nin sözleri bugün manşetten ‘’Pes etmiyorum’’ başlığıyla yayımlandı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Augusto Minzolini hastane yatağından kendisini arayan Berlusconi’nin ‘’Durum zorlu ama bu sefer de başaracağım’’ dediğini aktardı.

Son yıllarda birçok rahatsızlık geçiren eski başbakan, daha önce de ‘’zor ve hassas durumlarda yeniden ayağa kalkmayı bildiğini’’ söyledi. Berlusconi, geçmişte partisi Haydi İtalya’dan senatörlük de yapan Minzolini’ye, ‘’Buradan çıkar çıkmaz görüşelim’’ dedi.

Dışişleri Bakanı Tajani: ‘Aslan gibi’

Haydi İtalya’nın koordinatörü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bu sabah Rai kanalına yaptığı açıklamada ‘’(Berlusconi’nin) sesi telefonda güçlü geliyordu’’ diye konuştu.

Tajani, Berlusconi’nin doktoru Alberto Zangrillo ile görüştüğünü söyledi ve ‘’Zangrillo, Berlusconi’nin iyi dinlendiğini, tedaviye olumlu yanıt verdiğini söyledi. Aslan gibi, fiziksel olarak güçlü’’ dedi.

Berlusconi’nin dün Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında Başbakan Giorgia Meloni ile Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ile de telefonda konuştuğu belirtildi.

Çarşamba günü hastaneye kaldırılan Berlusconi’nin tedavisini yürüten doktorlar Alberto Zangrillo ve Fabio Ciceri dün yaptıkları açıklamada ‘’Silvio Berlusconi şu anda akciğer enfeksiyonu tedavisi için yoğun bakımda yatıyor’’ demişti.

Doktorlar, enfeksiyonun, Berlusconi’nin bir süredir sahip olduğu kronik bir kan rahatsızlığıyla bağlantılı olduğunu belirtti, bu rahatsızlığı ‘’kronik miyelomonositik lösemi’’ olarak açıkladı. Şu aşamada löseminin akut karakteristikler göstermediği belirtildi.

86 yaşındaki Silvio Berlusconi 1997’de prostat kanseri, 2016’da da kalp ameliyatı geçirmişti. Berlusconi Eylül 2020’de ağır bir Covid 19 enfeksiyonu yaşamış, hastanede 12 gün tedavi görmüştü.

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