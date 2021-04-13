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Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’i aştığı o kentte ev ziyaretleri yapılmaması çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan ve yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’i aştığı açıklanan Sinop’ta, önemli bir uyarıda bulunuldu. Valiliğin sosyal medya hesaplarından vatandaşlardan ev ziyaretleri yapmamaları istendi

ALARM! Son dakika: Yoğun bakımların alarm verdiği ilde önemli uyarı! - Haberler
Yoğun bakımların alarm verdiği ilde önemli uyarı!
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AA

Sağlık Bakanlığınca yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’nin üzerine çıktığı açıklanan kentte, emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

AA'nın haberine göre, ekiplerce kent genelinde farklı noktalarda maske, sosyal mesafe ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması denetimleri gerçekleştiriliyor.

Sinop Valiliğinin sosyal medya hesaplarından vatandaşlardan ev ziyaretleri yapılmamaları istendi.

Duyuruda cenaze ve ev ziyaretlerinin vaka yayılımını artırdığı uyarısında bulunularak, "Ev ziyaretlerini yapmayalım, taziye ve cenazelere katılmayalım, kalabalık ortamlara girmekten kaçınalım." ifadesine yer verildi.

Duyuruda maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemi de hatırlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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