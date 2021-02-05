Yoğun sis etkili oluyor

AA

Edirne'de sabah etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Görüş mesafesi de yer yer 30 metreye kadar düştü.Yoğun sis nedeniyle kentin simgelerinden Selimiye Camisi gözden kayboldu.Edirne'de "nehirlerin gerdanlıkları" diye bilinen Tunca ve Meriç köprüleri de sis içerisinde güzel görüntüler oluşturdu.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri uyarıyor.Edirne Meteoroloji müdürlüğü yetkilileri 7 derece hava sıcaklığı ölçülen kentte sisin öğle saatlerine doğru kalkmasını bekliyor.Öte yandan Tekirdağ'ın Hayrabolu içesinde de yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.