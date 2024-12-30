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        Yoğun trafikle ilgili çarpıcı video

        İstanbul'da bir kişi, E-5'te meydana gelen trafikle ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. Paylaşımda bazı araçların yan şerit boş diye şerit değiştirdiklerinde oluşan yoğunluk dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:47
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        Yoğun trafikle ilgili çarpıcı video
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        İstanbul'da bir kişi, E-5'te meydana gelen trafikle ilgili dikkat çeken bir video paylaştı.

        Paylaşımda, "Burası E-5 kuyruğu, Beylikdüzü'ne kadar gidiyor. Kuyruğun en önüne geldim. Bomboş bir yol var. Herhangi bir engel bir trafik kazası hiçbir şey yok. Şuradaki birkaç aracın yavaşlamasından kaynaklı olarak Beylikdüzü'ne kadar oluşan bir kuyruk oluşuyor" ifadeleri yer aldı.

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