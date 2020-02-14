Özellikle yakından bildiğimiz yoğurdun en önemli faydalarından biri kemiklerin güçlenmesi için gerekli olduğudur. Özellikle bir kalsiyum deposu olması her açıdan faydası azımsanmayacak bir tercih yaratır. Yoğurt, içerisinde bol miktarda bulunan kalsiyum sayesinde kemiklerde boşluk bırakarak kemik dokusunu sağlıksızlaştıran osteoporoz hastalığını önlemede ve tedavisinde yardımcı olmaktadır.

Yoğurdun faydaları nelerdir?

Özellikle yakından bildiğimiz yoğurdun en önemli faydalarından biri kemiklerin güçlenmesi için gerekli olduğudur. Özellikle bir kalsiyum deposu olması her açıdan faydası azımsanmayacak bir tercih yaratır. Ancak; artık yoğurt hayatımızda doğal olmaktan çıkıp sadece adı yoğurt olarak kalmıştır. Çünkü suni olarak üretilen adına da yoğurt denilen ürünler marketlerde satışa sunulmuştur. Uzun süre bozulmaması, içeriğinin ne kadar katkı maddesiyle dolu olduğunu rahatça anlatmaktadır. Yoğurdun mümkün olduğunca doğalını tüketmek gerekir. Ya da evde kendiniz yoğurt yaparak daha sağlıklı olarak tüketebilirsiniz.

Yoğurt, içerisinde bol miktarda bulunan kalsiyum sayesinde kemiklerde boşluk bırakarak kemik dokusunu sağlıksızlaştıran osteoporoz hastalığını önlemede ve tedavisinde yardımcı olmaktadır. Kemiklerin yoğunluğunun korunması ve hastalığın seyrinin ilerlemesini engelleyerek katkı sağlar. Günlük alınması gereken kalsiyum miktarı 1000-1300 mg civarındadır. O açıdan yoğurt da dahil olmak üzere, diğer besinlerle takviye ederek kalsiyum miktarını düzenli almak şarttır.

Düzenli bir şekilde yağsız yoğurt tüketilerek yüksek tansiyona yakalanma riskini % 30 azaltabildiğini araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Yoğurt, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olmaktadır.

Vücutta iyi bakterilerin azalması durumunda sindirim sorunları ortaya çıkar. Yoğurdun içerisinde de bulunan bu bakteriler, yoğurt tüketme sonrasında sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık önlenmiş olur. Özellikle sindirim için prebiyotik yoğurt tüketmek daha etkili olmaktadır.

Yoğurt sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturmasından dolayı kolon kanserine karşı da koruma sağlamaktadır. Düzenli tüketilmesi sonucunda kabızlığı önleyerek bu bölgede zararlı patejenleri engelliyor ve riski azaltıyor.

Bağışıklık sistemi hastalığı olarak ortaya çıkan ülseratif kolit; kesin tedavisi olmayan sürekli kanlı ishal olma halidir. Yoğurt bu hastalığın sürecinde kullanılan antibiyotiklerin sindirimini düzenleme açısından faydalı olmaktadır.

Yoğurt, enfeksiyon içeren hastalıklar için koruyucu bir etki sağlar. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan ve salgın olan gripal enfeksiyonların görülme sıklığını azaltır. Aynı zamanda vajinal ve bağırsak enfeksiyonları için de koruyucu özellik taşır.

Yoğurt diyabetik rahatsızlıklarda içerdiği daha az karbonhidrat ve yoğun protein değeri sayesinde diyabet içerikli diyetlerde tüketilmesi mümkündür.

Yoğurdun ayrıca başka yan faydaları da vardır;

Kilo kontrolünü sağlamada yardımcı olur. Zayıflama listelerinde yer alması ve tüketilmesi sindirimde kolaylık sağlama açısından önemlidir. Yağsız yoğurt tüketilmesi sonucunda %20 daha fazla kilo vermeye yarıyor ayrıca %80 oranında da bel bölgesindeki yağların azalmasını sağlıyor. Tokluk hissi vererek az yemeyi sağlıyor.

İçerdiği vitamin ve mineraller açısından sağlıklı beslenme ürünü olarak sofralarda yer alması önemlidir.

Menepoz döneminde eksilen kemik sorunlarını ve terleme, ateş basma gibi şikayetlerin de azaltılmasına destek oluyor.

Özellikle probiyotik yoğurt, beyin fonksiyonları üzerinde oldukça önemli bir etki sağlamaktadır

Yağsız yoğurt(100gr); 56 kalori, 8 mg şeker, 2 mg karbonhidrat, 2 mg kolesterol içerir.

Vitaminler; 0.9 mg C, 0.2 mg riboflavin, 0.1 gr niasin, 0.1 mg B6 vitamini, 12 mcg folat, 0.6 mg B12

Mineraller; 99 mg kalsiyum, 0.1 mg demir, 19 mg magnezyum, 157 mg fosfor, 255 mg potasyum, 77 mg sodyum, 1 mg çinko

1 mg omega 3 yağ asidi ve 4 mg omega 6 yağ asidi içerir.