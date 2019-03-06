- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) verilerine göre, Türkiye'deki 162 bin 350 akademisyenin yüzde 44'ü kadınlardan oluşuyor.
AA'nın yükseköğretim verilerinden derlediği bilgilere göre; 2002'de yüzde 13,5 olan kızların yükseköğretimde net okullaşma oranı, 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 44,4'e yükseldi.
Erkek öğrencilerin okullaşma oranı aynı dönemler itibarıyla yüzde 15,7'den yüzde 40,5'e çıktı. Böylece, yükseköğretimde kızların okullaşma oranı erkekleri geçti.
Akademisyen sayısı 2003'te 74 bin 134 iken 2019'da bu sayı, 89 bin 935'i erkek, 72 bin 415'i kadın olmak üzere 162 bin 350'ye ulaştı. Toplam akademisyenler içinde kadın akademisyenlerin oranı yüzde 44,6 olarak kayıtlara geçti.
Kadın akademisyen sayısı 2002'de 26 bin 2 iken bu sayı yaklaşık 2,8 kat artışla 72 bin 415'e çıktı.
8 bin 167 kadın profesör, 5 bin 997 kadın doçent, 16 bin 679 kadın doktor öğretim üyesi unvanıyla akademisyen olarak görev yapıyor. Buna göre toplam 25 bin 947 profesörden yüzde 31'i, 15 bin 222 doçentten yüzde 39'u, 38 bin 683 doktor öğretim üyesinden yüzde 43'ü kadınlardan oluştu.
Akademide kadın öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin sayısı erkekleri geçti. 17 bin 760'ı kadın, 17 bin 698'i erkek olmak üzere 35 bin 458 öğretim görevlisi, 23 bin 812'si kadın, 23 bin 228'i erkek olmak üzere 47 bin 40 araştırma görevlisi akademik hayatta yer aldı.
ÜNİVERSİTELERDEKİ KIZ ÖĞRENCİ SAYILARI
Verilerde, üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısı da dikkati çekti. Buna göre, Türkiye'de bir üniversite programına kayıtlı 7 milyon 949 bin 217 öğrencinin yüzde 47'sini, 3 milyon 747 bin 914'ünü kız öğrenciler oluşturdu.
Lisans programlarına kayıtlı 4 milyon 486 bin 37 öğrencinin yüzde 46'sının, yüksek lisansa devam eden 415 bin öğrencinin yüzde 42'sinin, doktora yapan 97 bin 491 öğrencinin yüzde 43'ünün kız öğrenciler olduğu kayıtlarda yer aldı.
Meslek yüksekokullarında örgün eğitimde 1 milyon dolayında öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin yüzde 41'i kızlardan oluşuyor.
KADIN YÖNETİCİ ORANLARI
Üniversite yönetimlerine ilişkin verilerde de kadın dekanların oranının yüzde 18 olduğu belirlendi. Bin 388 dekanın bulunduğu devlet üniversitelerinde 216, 409 dekanın bulunduğu vakıf üniversitelerinde 106 kadın dekanlık görevini yürütüyor.
Devlet üniversitelerinde 6, vakıf üniversitelerinde 11 kadın rektör olarak görev yapıyor. Türkiye'deki 17 kadın rektör, 206 üniversitenin yöneticilerinin yüzde 8'ine karşılık geliyor.
Ayrıca üniversitelerde sayıları 100'e yaklaşan kadın araştırma merkezi bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.