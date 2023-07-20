YÖK atlas tercih sihirbazı 2023: YÖK atlas Önlisans ve lisans üniversite tercih robotu nedir ve nasıl kullanılır?

YÖK atlas tercih sihirbazı 2023: YÖK atlas Önlisans ve lisans üniversite tercih robotu nedir ve nasıl kullanılır?

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Üniversite sınavı YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasıyla sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak adaylar YÖK Atlas tercih robotunu sorguluyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre; 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih döneminde adaylar YÖK atlas tercih robotundan yardım alarak tercihlerini tamamlayabilecekler. PekiYÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...