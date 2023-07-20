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        Haberler Gündem YÖK atlas tercih sihirbazı 2023: YÖK atlas Önlisans ve lisans üniversite tercih robotu nedir ve nasıl kullanılır?

        YÖK atlas tercih robotu 2023: YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır?

        YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz itibarıyla açıklanmasının ardından gözler üniversite tercih işlemleri sürecine çevrildi. YKS üniversite tercihleri öncesinde "YÖK atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?" sorusu yanıtını arıyor. YÖK atlas tercih sihirbazı robotu ile adaylar TYT ve YKS puanı ile alım yapacak 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları konusunda bilgi edinebilecek. İşte YÖK atlas tercih robotu hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 08:49
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        Üniversite sınavı YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasıyla sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak adaylar YÖK Atlas tercih robotunu sorguluyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre; 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih döneminde adaylar YÖK atlas tercih robotundan yardım alarak tercihlerini tamamlayabilecekler. PekiYÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...

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        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

        YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

        Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

        YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

        YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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        YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

        Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

        Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

        Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

        Yerleşenlerin geldikleri iller

        Yerleşenlerin öğrenim durumu

        Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

        Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

        Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

        Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

        Yerleşen okul birincileri

        Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

        Yerleşen son kişinin profili

        Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları

        Yerleşenlerin YKS puanları

        Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

        Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

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        Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

        Yerleşme koşulları

        bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

        YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

        YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

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