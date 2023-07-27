YÖK Atlas tercih robotu açıldı! YKS tercih! YÖK Atlas robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas tercih robotu YKS tercih günün başlamasıyla birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu ne zaman açılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte YÖK Atlas'la ilgili merak edilenler...
YKS tercih süreci başladı. Tercih yapacak üniversite adayları ise tercihlerin her seneki vazgeçilmezi YÖK Atlas YKS tercih robotuyla iligli detayları araştırıyor. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, YÖK Atlas tercih robotu giriş sayfası...
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.