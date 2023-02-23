YÖK bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin yeni soruları yanıtladı

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AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin 9 yeni soruya açıklık getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, YÖK, 2022-2023 bahar döneminin, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan ayı başı itibarıyla şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğinin değerlendirilebileceğine karar vermişti.

Bu kararlar sonrasında YÖK, yükseköğretim kurumlarında 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin soru ve cevapları 16 başlık halinde 19 Şubat'ta paylaşmıştı.

YÖK'ün internet sitesinden, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin 9 yeni soru ile cevaplar şöyle:

1- Özel öğrencilikte geçen süre, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'teki özel öğrencilik süresinden sayılır mı?

Hayır sayılmaz.

2- 10. soruda belirtilen özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler hangi üniversitelere başvuru yapabilir?

Özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler; birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının (birinci derece yakınlarının deprem nedeniyle yaşamakta olduğu il) bulunduğu illerdeki üniversitelerin eş değer diploma programlarına başvuru yapabilir.

Geçici ikametgahın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 52. maddesinde öngörülen nüfus müdürlüğü veya muhtarlıklardan alınan adrese ilişkin belge ile ispat edilmiş olması şart değildir. Yurt müdürlüğünden alınan yazı, kira sözleşmesi veya yanında ikamet edilen aile tarafından ikametgahı teyit eden yazı ile de mümkündür.

3- 10. soruda belirtilen özel öğrencilik şartlarını sağlayan ve birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip kendisi de deprem bölgesindeki üniversitelerin birinde öğrenci olanlar (uluslararası öğrenciler dahil) hangi üniversitelere özel öğrenci başvurusunda bulunabilir?

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerin dışındaki üniversitelerin eş değer programına özel öğrenci olarak başvuru yapabilir.

4- Depremden etkilenen illerde bulunan ve diğer üniversiteler ile eşleştirme yapılan üniversitelerin öğrencileri sadece eşleştirilen üniversitelerde mi özel öğrenci olacak?

Hayır, bu öğrenciler 18 ve 19'uncu sorulardaki açıklamalardan durumları hangisine uyuyor ise ona göre başvuru yapabilecek.

5- "Öğretmenlik Uygulaması II" dersini alacak öğrenciler bu eğitimi nerede alacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere; "Öğretmenlik Uygulaması II" dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki öğretmenlik programları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı ile ilahiyat/islami ilimler programlarının son sınıf öğrencileri talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecek, üniversiteler öğretmenlik uygulaması II dersi için koordinasyonu sağlamak üzere sorumlu birim görevlendirecek, öğrenciler diğer derslerini kayıtlı oldukları üniversitelerden uzaktan öğretim yöntemi ile almaya devam edeceklerdir.

6- Lisansüstü programlardaki teorik dersler uzaktan öğretim yöntemi ile mi yapılacaktır?

Evet, uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır.

7- Derslerin laboratuvar ve uygulama kısımları nasıl yapılacak?

Derslerin laboratuvar ve uygulama kısmı Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarının alacağı kararlar ile bu şekildeki uygulamalar yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmaları ile tamamlanabilecektir.

8- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde lisans düzeyinde fen ve mühendislik bölümlerinde zorunlu uygulamalı eğitim gören öğrencilerden deprem bölgesinde olanlara üniversiteleri tarafından uygulamalı eğitim ücreti ödenecek mi ve ne zaman ödenecek?

Evet, güz dönemine ait uygulamalı eğitim ücretleri üniversiteleri tarafından 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren ödenecektir.

9- Eczacılık fakültesi 5. sınıfta işyeri uygulaması yüz yüze eğitim kapsamında mıdır?

Evet, yüz yüze eğitim kapsamındadır.