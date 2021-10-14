YÖK Başkanı Özvar'dan 'ikinci ek yerleştirme' açıklaması 0:00 / 0:00

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrencilerin "ikinci ek yerleştirme" tercih fırsatını en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını belirtti.

Özvar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-YKS "yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için TYT puanı 140, AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adayların da tercihte bulunabileceği "ikinci ek yerleştirme" yapılmasını kararlaştırdıklarını hatırlattı.

Bir programa yerleşememiş ve tercihte bulunma hakkı elde etmiş adaylar için "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme" tercih işlemlerinin başlayacağını belirten Özvar, öğrencilere hitaben, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Yapacağınız tercihlerin hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadesini kullandı.