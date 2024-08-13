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        Haberler Gündem Eğitim YÖK Başkanı Özvar: Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu

        YÖK Başkanı Özvar: Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:53
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        "Önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu"
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        YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu" ifadelerini kullandı.

        Özvar, yeni açılan 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildiğini, tek bir boş kontenjan bile kalmadığını söyledi.

        Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye’de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor. Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım."

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