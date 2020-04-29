YÖK Başkanı Saraç, eğitim ve eczacılık fakültelerinin dekanlarıyla uzaktan eğitimi görüştü

AA

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde dekanlarla video konferans yöntemiyle toplantılar yaparak, fakültelerindeki mevcut durumları hakkında istişarelerde bulunmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman'ın moderatörlüğünde eğitim, Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın moderatörlüğünde ise eczacılık fakültelerinin dekanlarıyla görüşmeler gerçekleştirildiğini bildiren Saraç, "Bu fakültelerdeki bilhassa uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durumunun ele alındığı ve salgın sürecindeki diğer meselelerin de müzakere edildiği verimli geçen toplantılar oldu." değerlendirmesinde bulundu.