YÖK Başkanı Saraç'tan 15 Temmuz mesajı:

AA

Saraç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Türkiye siyasi tarihinin en hain olaylarından birinin, 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu belirten Saraç, milletin genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, öğretim üyesiyle sokağa çıkarak bu hain girişime geçit vermediğini anımsattı.

Saraç, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 16 Temmuz 2016'da yapılan ortak bir açıklamayla milletin iradesine karşı düzenlenen, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek darbe girişiminin şiddet ve nefretle kınandığını, demokrasinin en önemli savunucularından olan üniversitelerin, milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halinde tepkisini gösterdiğini hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte gerek YÖK bünyesinde gerekse üniversitelerde çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü, toplantıların gerçekleştirildiğini, yurt dışına bilgilendirme mektupları gönderildiğini, ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli yönleriyle darbe girişiminin ele alınarak çok sayıda akademik makale yayımlandığını anımsatan Saraç, şunları kaydetti:

"Ayrıca menfur darbe girişiminin hemen sonrasında üniversitelerimiz, devletimizin ilgili bütün kurum ve kuruluşları ile uyumlu bir iş birliği süreci tesis ederek akademik ve bilimsel hayatın kabul edemeyeceği, devletimizi ele geçirmeye çalışan bu yıkıcı unsurları sistemin dışına çıkarmada büyük bir kararlılık göstermiştir."

Saraç, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin, başta FETÖ olmak üzere her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin yükseköğretim kurumlarında yapılmasına karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeyi kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 15 Temmuz hain darbe girişinine engel olmak için yapılan direnişte şehit olan bütün vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Bir daha böyle hain oluşumlara ve girişimlere izin vermemek üzere, tüm yükseköğretim kurumlarımızın sadece devletimize ve milletimize hizmet eden nesiller yetiştirmelerini temenni ediyorum."