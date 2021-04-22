Marangozhaneyi kumarhane yaptılar! "İftar açıyorduk!" 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Ataşehir'deki Mevlana Mahallesi Şebnem Sokak üzerinde bulunan marangozhanenin kumarhaneye çevrildiği ihbarını alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekâna baskın için harekete geçti. Marangozhanenin önüne gelen ekipler içeride kumar oynayan kişileri tespit ederek mekana baskın yaptı.

MEKÂNDA 8 KİŞİ YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre polisleri karşısında gören kişiler büyük şok geçirerek kumar masasını örtbas etmeye çalışarak saklandı. Daha sonrasında polis ekipleri arama yaparak koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken marangozu kumarhaneye çeviren 8 kişiyle karşılaştı.

"İFTAR YEMEĞİ YEDİK OTURUYORDUK"

Mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişilere polis ekipleri, “Ne yapıyordunuz burada” diye soru yönelttiğinde mekanda basılan kişiler kendilerini savunarak, 'İftar yemeği yedik, oturuyorduk sigara içtik. Oyun oynamıyorduk” diye pes dedirtti.

"MATKAP ALMAYA GELMİŞTİM"

Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için kendisinin yoldan geçerken uğradığını belirterek, "Matkap almaya gelmiştim. Hepimiz dost meclisiyiz burada” diye kendisini savundu.

"İFTAR AÇIYORDUK YARIN SEN DE GEL"

Polis ekipleri ve kumar oynayan kişiler arasında ilginç diyaloglarda yaşandı. Polis ekiplerini mekanda iftar açtıklarını ikna etmek isteyen kişi, "Burada hepimiz arkadaşız. Sen de gel yarın buradaki iftarı görürsün” ifadelerini kullandı.

25 BİN 440 LİRA CEZA KESİLDİ

Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 8 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 25 bin 440 TL para cezası kesildi.

MARANGOZHANE DE MÜHÜRLENDİ

Öte yandan kumarhaneye çevrilen marangozhanenin ruhsatının olmadığı öğrenilirken marangozhane zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.