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'Yok Olmak İstemiyoruz'

Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, kültürel, sanatsal, ve kreatif sektörün pandemi nedeniyle yaz sezonunu ikinci kez kaybetmeye tahammülü olmadığını belirterek faaliyetlerine devam edebilecekleri uygun koşulların oluşturulması için "#YokOlmakİstemiyoruz" başlıklı bir çağrı yaptı.

'Yok Olmak İstemiyoruz'

Türkiye Kreatif Endüstrisi'nin "#YokOlmakİstemiyoruz" çağrısı şöyle:

"Bizler Türkiye’nin Moda Tasarımcıları, Grafik Tasarımcıları, Endüstriyel Tasarımcıları, Dijital Oyun Üreticileri, Müzik Endüstrileri Paydaşları, Etkinlik Sektörü paydaşları, Sinema Sektörü Paydaşları, Mimarları, Reklamcıları, Fotoğraf sanatçıları, Plastik Sanatçıları, Tiyatrocuları, Sahne Sanatları çalışanları ve sanatçıları dahil tüm kreatif ve kültür endüstrilerini kamu nezdinde temsil etmeye yetkili en üst düzey çatı yapı olarak diyoruz ki:

Türkiye Kreatif Endüstrileri yok oluyor...

Ekonomik anlamda ülkemizin katma değeri en yüksek meslek gruplarını kapsayan, Türkiye’nin kalkınmasında, uluslararası itibar kazanımlarında büyük rol oynayan yüzbinlerce çalışana ve sanatçıya sahip Türkiye Kreatif Endüstriler pandeminin başından bugüne hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Acil bir yol haritası belirlenmesini bekliyoruz!

Artık zaman kaybetmeye tahammülü kalmayan bu endüstrilerin üyeleri olarak, işlerimizin yüzde 75'nin gerçekleştiği yaz sezonunu 2. kez kaybetme lüksümüz yok. Kültürel, sanatsal, ve kreatif sektörün tüm alanlarını kapsayan etkinliklerin, kültür ve sanat merkezlerinin, sinemaların, canlı performansların, tiyatroların, gösterilerin, sergilerin, festivallerin, defilelerin, normalleşme sürecine başlayan diğer sektörler gibi Covid-19 şartlarına uygun bir biçimde , iş dinamiklerimiz göz ardı edilmeden faaliyet gösterebileceği uygun koşulların oluşturulmasını istiyoruz."

Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi

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