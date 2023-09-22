YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Üniversiteler online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçecek? Üniversitelerde eğitim yüz yüze mi olacak?

YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Üniversiteler online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçecek? Üniversitelerde eğitim yüz yüze mi olacak?

Yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala üniversitelerin eğitim durumu merak konusu oldu. YÖK tarafından yapılan açıklamada sonrasında "2023-2024 üniversiteler online mı, uzaktan mı olacak?" araştırmaları yoğunlaştı. İşte üniversitelere ilişkin YÖK açıklaması...

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ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?

YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak;

- Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,