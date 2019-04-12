YÖK, 11 üniversite için rektör adaylığı duyurusu yayınladı. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, başvuruların bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabileceği duyuruldu.

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Adıyaman Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’ne rektör ataması yapılacaktır.



2. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 12/04/2019 tarihinden 26/04/2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Ekte sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge

f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

REKTÖR ATAMASI YAPILACAK ÜNİVERSİTELER

Adıyaman Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi