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        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ten başörtüsü nedeniyle reddedilen öğrenciye destek

        YÖK'ten başörtüsü nedeniyle reddedilen öğrenciye destek

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için yaptığı başvuru başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'e desteklerinin tam olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 20:30 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:30
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        YÖK'ten başörtüsü nedeniyle reddedilen öğrenciye destek
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        YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Çiçek'in İstanbul'da düzenlenecek kongrede başörtülü olması nedeniyle görev alamaması ve eğitim hakkının engellenmesi kınandı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Öğrencimizle yaptığımız görüşmede kendisine olan destek ve güvenimizin tam olduğunu, yaşadığı mağduriyeti gidermek ve iyi bir hekim olma çabasına destek olmak amacıyla üniversitelerimizin diş hekimliği üzerine yapacakları etkinlik ve kongrelere davet edeceğimizi ilettik."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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