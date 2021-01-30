YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesinde Ka’be-i Muazzama’nın hak ettiği saygı ve tazime ters düşen provakatif bir eylem gerçekleşmiştir. Türk milletinin müşterek hassasiyetlerinden birisi de dini şiarlara ve sembollere hürmet göstermektir. Bu necib milletin kendisini diğer milletlerden ayırdeden hususiyetlerden birisi olan “edeb ve hürmet” konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır" ifadelerine yer verildi

YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması
YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ndan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere dün Boğaziçi Üniversitesinde Ka’be-i Muazzama’nın hak ettiği saygı ve tazime ters düşen provakatif bir eylem gerçekleşmiştir.

Türk milletinin müşterek hassasiyetlerinden birisi de dini şiarlara ve sembollere hürmet göstermektir. Bu necib milletin kendisini diğer milletlerden ayırdeden hususiyetlerden birisi olan “edeb ve hürmet” konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır.

Üniversiteler sadece bilimsel faaliyetlerin yapıldığı yerler olmayıp aynı zamanda kendi milletinin kültür ve değerlerine sahip çıkacak nesiller, ahlaklı ve dürüst vatandaşlar yetiştiren kurumlardır. Bu gibi çirkin davranışların, ne bu davranışı gösterenlerin ne de mensubu oldukları üniversitenin saygınlığını artırmayacağı, savundukları fikirlere fayda getirmeyeceği ortadadır.

Dolayısıyla öğrencileri de dahil tüm akademi camiasının; toplumun müşterek hassasiyet noktaları, değerleri ve kutsallarına karşı her zaman dikkatli, nezaketli ve saygılı bir üslubu benimsemesinin kendisini ayakta tutan bu topluma karşı bir vazifesi olduğunu ve bu eylemi gerçekleştirenlerin üniversite gençliğini temsil etmediğini hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CESUR İTALYAN! Son dakika... Gaspçıya şok! Gaspçıya teslim olmadı!
GÜNDEMGaspçıya şok! Cesur İtalyan!
Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan'dan açıklama
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Valiliği: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
GÜNDEMİstanbul Valiliği: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ...
Koşarak karşıya geçmeye çalıştı, motosikletliye böyle çarptı - Haberler
GÜNDEMKoşarak karşıya geçmeye çalıştı, motosikletliye böyle ...
SON DAKİKA! Eşinin sıcak suyla haşladığı Rukiye: Kızım beni hatırlamıyor, 'abla' diyor - HABERLER
GÜNDEMKaynar suyla haşlanan Rukiye'nin dramı: Kızım bana ...
ÇILDIRDI! Son dakika: Otobüste kaos! Anbean kaydedildi
GÜNDEMHalk otobüsüne binemedi çılgına döndü!
MEB Açık Lise kayıt yenileme başladı! AÖL kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte son gün!
GÜNDEMİşte AÖL kayıt yenileme tarihi
Kısıtlamalar kalkacak mı? Yeni yasaklar gelecek mi? Bakan Koca'dan açıklama
GÜNDEMYasaklar kalkacak mı?
Aşı randevusu alma: Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? 75 yaş üstü MHRS aşı randevusu alma ekranı
GÜNDEMKoronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?