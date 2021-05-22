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YÖK, “Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü" adıyla bir enstitü kuracak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçları araştırmak üzere, “Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü” adıyla bir üniversite bünyesinde Enstitü kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı

YÖK, “Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü
YÖK, “Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü" adıyla bir enstitü kuracak
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HABERTURK.COM

YÖK’ün bu alanda belirli kriterleri taşıdığını değerlendirdiği bir üniversitede kurulmasını planladığı Enstitüde, “sadece Ermenilerle ilgili asılsız soykırım iddialarına ilişkin değil, aynı zamanda Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Avrupa’ya kadar dünyanın her neresinde olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların da” gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

YÖK yetkilileri, emperyalist devletlerin tarihin çeşitli dönemlerinde giriştikleri soykırım ya da insanlık suçu kavramı çerçevesinde değerlendirilebilecek uygulamaları, kimi coğrafyalarda halen devam ettiğine işaret ederek, insanlık tarihinin bu emperyalist ülkelerin işgal ettikleri ve sömürdükleri topraklarda yaşayan halkların egemenlik haklarını yok sayma, onları katletme, sürgün etme, dillerini değiştirme, asimilasyona tabi tutma, dini yaşayışlarına müdahale etme ve onlara gaddarca davranma gibi pek çoğu insanlık suçu oluşturan politikalarına tanıklık ettiğine dikkati çekti.

​İNSANLIK SUÇLARI RAPORLAŞTIRILARAK ULUSAL VE ULUSLARARASI KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Dünyanın neresinde olursa olsun bu ülkelerin geçmişte ve/veya günümüzde işlediği suçlar, kurulacak olan bu Enstitü bünyesinde bilim ve hukuk düzleminde akademik bir üslupla ele alınarak, araştırmaların sonuçları ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporlanacak.

​TALEP EDEN ÜLKELERE BİLİMSEL DESTEKTE VERİLECEK

Raporlandırmaların yanı sıra lisansüstü düzeyde akademik faaliyetlerin de sürdürüleceği Enstitüde, baskı ve zulme maruz kalan ülkelere de talep edilmesi hâlinde gerekli bilimsel destekte verilecek.

​YERLİ VE YABANCI AKADEMİSYEN VE ARAŞTIRMACILAR GÖREV YAPACAK

Uluslararası boyutta araştırmalara imza atması hedeflenen bu Enstitüde sadece Türk akademisyenler ve araştırmacıların değil, aynı zamanda yabancı bilim insanlarının da görev alması planlanıyor.

​İNSAN KAYNAĞI AÇISINDAN YÖK TARAFINDAN DESTEKLENECEK

Belirlenecek bir üniversite bünyesinde kurulacak bu Enstitü, insan kaynağı açısından YÖK tarafından desteklenecek, kapsamına denk çeşitlilikte bir akademik yapılanmaya kavuşturulacak. YÖK 100/2000 Doktora Projesindeki insan kaynağı da bu enstitüye katkı sağlayacak.

​YÖK’ÜN SEÇİMİNDE KURUMSAL LİYAKAT VE EHLİYET ÖZELLİKLE DİKKATE ALINACAK

Araştırmaları ve çalışmaları disiplinlerarası bir mahiyet taşıması dolayısıyla “Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü”nün hangi yükseköğretim kurumu çatısı altında kurulacağına ilişkin en doğru kararı verebilmek için Enstitünün kurulacağı yükseköğretim kurumunun insan kaynağı bakımından yeterli olması, yani “kurumsal liyakat ve ehliyet” özel önem taşıyor.

​YÖK YÜRÜTME KURULUNA YAPILACAK SUNUMLARIN ARDINDAN ENSTİTÜNÜN KURULACAĞI ÜNİVERSİTE BELİRLENECEK

Bu alanda yeterliliği önde olan üniversiteler YÖK tarafından bilgilendirilerek, Enstitünün kendilerinde kurulmasını talep etmeleri halinde konu ve alana ilişkin yeterlilikleri hakkında Yükseköğretim Yürütme Kuruluna bir sunum gerçekleştirmek üzere YÖK’e davet edildi. 27 Mayıs Perşembe günü yapılacak sunumların neticesinde Enstitünün hangi yükseköğretim kurumunun çatısı altında kurulacağına karar verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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