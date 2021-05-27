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YÖK, üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara yeniden "ek ödeme" yapılması için harekete geçti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele yönelik düzenlemenin ardından üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele de ek ödeme yapılması için bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı.

YÖK, üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara yeniden
AA

Kovid-19 salgını ile ilgili sağlık hizmeti veren üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinde salgına yönelik görev yapan personele, 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ödeme yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, salgının devam etmesi ve sağlık merkezlerinde iş yoğunluğunun artması nedeniyle bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme yaptı. Bu düzenleme, 8 Mayıs 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Üniversite hastanelerindeki personel için yönetmelikte değişiklik

Yükseköğretim Kurulu da Sağlık Bakanlığının bu düzenlemesinin ardından sağlık personeli arasında çalışma barışının sağlanması için üniversite hastanelerindeki personele de yeniden ek ödemenin yapılabilmesi için harekete geçti.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'e geçici maddenin eklenmesi için değişiklik taslağı hazırlandı.

Taslağa göre, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde salgına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan'dan itibaren 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

- İlgili kurumlarla paylaşıldı

YÖK tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklik taslağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşıldı.

Bu kurumlardan gelecek uygunluk görüşüne göre yönetmelik değişikliğine yönelik çalışmalar neticelendirilecek.

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