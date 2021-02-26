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YÖK üniversitelerin 'topluma hizmet ve sosyal sorumluluk' performansını açıkladı

Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, Atatürk Üniversitesi 475 ile sosyal sorumluluk projesi sayısı en yüksek üniversite oldu

YÖK üniversitelerin 'topluma hizmet ve sosyal sorumluluk' performansını açıkladı
YÖK üniversitelerin 'topluma hizmet ve sosyal sorumluluk' performansını açıkladı
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AA

Üniversitelerin performansının değerlendirildiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"deki kriterlere göre en başarılı üniversitelerin verileri, YÖK'ün Twitter adresinden paylaşıldı.

Buna göre, üniversitelerin "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" kategorisinde faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla 6 gösterge incelendi.

Bu göstergelerden biri sosyal sorumluluk projesi oldu. 2019'da 150 üniversitede 3 bin 850 sosyal sorumluluk projesi yürütüldü. Bu yılda, sosyal sorumluluk proje sayısının yüksek olduğu üniversitelerin ilk sırasında 475 ile Atatürk Üniversitesi yer aldı. Gaziantep Üniversitesi 410 projeyle ikinci, Ankara Üniversitesi 332 projeyle üçüncü, Ege Üniversitesi 289 projeyle dördüncü ve Sabancı Üniversitesi 142 projeyle beşinci oldu.

Aynı yıl 146 üniversitede kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik 2 bin 738 proje yürütüldü. Bu kapsamda 272 projeyle Ankara Üniversitesi birinci, 270 projeyle Ege Üniversitesi ikinci, 149 projeyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü üçüncü, 134 projeyle Boğaziçi Üniversitesi dördüncü, 93 projeyle Düzce Üniversitesi beşinci sırada yer aldı.

ÜNİVERSİTELER İKİ YILLIK DÖNEMDE 199 ÖDÜL VEYA NİŞAN ALDI

Öte yandan, 2017-2019 döneminde 42 üniversite "Engelsiz Üniversite Ödülü", "Engelsiz Bayrak Ödülü", "Engelsiz Program Nişanı" veya "Engelli Dostu Ödülü" kapsamında 199 ödül veya nişan aldı.

Alınan ödül veya nişan sayısı yüksek üniversiteler arasında, 18 ile Mersin Üniversitesi birinci, 16 ile Siirt Üniversitesi ikinci ve 14 ile Yaşar Üniversitesi üçüncü oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen, Anadolu ve Necmettin Erbakan üniversiteleri ise 11'er ödül veya nişan aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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