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YÖKDİL sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından açıklanması bekleniyor. 2019 YÖKDİL sınavına kısa bir süre kala öğrenci giriş belgeleri için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. YÖKDİL sınav giriş belgelerinin 4-9 Mart tarihleri arasında yayınlanacağını bildirmişti.
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ! 2019
YÖKDİL sınav giriş belgesini sorgulamak için aşağıda bulunan linke tıklayarak öğrenebileceksiniz.
YÖKDİL SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER DİKKAT!
Adaylar, sınava girebilmek için “Sınav Giriş Belgesi” ile “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
Sınav Giriş Belgeleri, yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen tarih aralığında adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
2019 YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 Pazar günü gerçekleşecektir.
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