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        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı: 2024 YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

        YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YÖKDİL sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) sonuçları için geri sayım devam ediyor. 11 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu yılın ikinci YÖKDİL sınavının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla beklemeye başladı. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sınav sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte YÖKDİL sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 20:26 Güncelleme: 28.08.2024 - 00:32
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        11 Ağustos'ta YÖKDİL/2 sınavı 81 ilde, 87 sınav merkezinde, 349 bina ve 4 bin 16 salonda yapıldı. YÖKDİL/2 sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih de netlik kazandı. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte detaylar...

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        YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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        SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

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        Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

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