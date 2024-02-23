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        YÖKDİL sınavı için geri sayım

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/1) pazar günü yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 19:18 Güncelleme: 23.02.2024 - 19:18
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        YÖKDİL sınavı için geri sayım
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        ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/1) pazar günü yapılacağını açıkladı.

        2024-YÖKDİL/1 uygulaması hakkında yazılı açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, “Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenecek YÖKDİL’e 104 bin 485 aday katılacak. Sınavda 15 bin 254 kişi görev alacak, 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanılacak. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13.15’te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapça'da sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek” dedi.

        "SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK"

        Ersoy, "YÖKDİL'i kağıt tabanlı ve elektronik olmak üzere iki ayrı şekilde uygulamaktayız. YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart’ta açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.

        Açıklamada, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağı da belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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