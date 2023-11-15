YÖKDİL sınavları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? ÖSYM açıkladı: YÖKDİL başvuru tarihi...

YÖKDİL sınavları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? ÖSYM açıkladı: YÖKDİL başvuru tarihi...

Her yıl 2 kez gerçekleştirilen YÖKDİL sınavlarının 2024 yılındaki sınav günleri ve başvuru tarihleri belli oldu. Türkiye genelinde düzenlenen, 180 dakika süren ve 80 soru içeren YÖKDİL sınavlarına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.



Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.