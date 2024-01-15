YÖKDİL son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru süreci sürüyor, işte son tarih
YÖKDİL 2024 son başvuru tarihi, ÖSYM tarafından başvuru sürecinin başlatılmasıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Sınav kılavuzunun açıklanmasının ardından YÖKDİL son başvuru tarihi de belli oldu. Peki, 2024 YÖKDİL son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...
YÖKDİL 2024 sınav başvuru süreci devam ediyor. Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere yabancı dil seviyesini tespit etmek isteyenler başvuru sürecinin başlamasının ardından YÖKDİL son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, 2024 YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2024 YÖKDİL sınavı son başvuru tarihi...
YÖKDİL 2024 NE ZAMAN?
Yıl içerisinde iki defa yapılan YÖKDİL yani Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ilki yani YÖKDİL/1 2024 ylında 25 Şubat Pazar günü yapılacak.
YÖKDİL BAŞVURULARI SON TARİHİ NE ZAMAN?
2024 YÖKDİL/1 başvuruları 10 - 17 Ocak arasında gerçekleşecek. Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde alınacak.