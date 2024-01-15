YÖKDİL son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru süreci sürüyor, işte son tarih! ÖSYM YÖKDİL başvuru tarihi

YÖKDİL son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru süreci sürüyor, işte son tarih! ÖSYM YÖKDİL başvuru tarihi

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YÖKDİL 2024 sınav başvuru süreci devam ediyor. Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere yabancı dil seviyesini tespit etmek isteyenler başvuru sürecinin başlamasının ardından YÖKDİL son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, 2024 YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2024 YÖKDİL sınavı son başvuru tarihi...