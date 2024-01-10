Haberler Gündem Eğitim YÖKDİL/1 başvuruları başladı! YÖKDİL/1'e nasıl başvuru yapılır, geç başvuru ve sınav tarihleri nedir? YÖKDİL/1 başvuru ekranı

YÖKDİL/1 başvuruları başladı! İşte YÖKDİL/1 başvuru ekranı YÖKDİL/1 başvuruları başladı. Sınava girecek adayların yakından takip ettiği YÖKDİL/1 sınavına geri sayım yapılırken, ÖSYM sınavla ilgili tüm tarihlerin yer aldığı takvimi paylaştı. Peki, YÖKDİL/1'e nasıl başvuru yapılır? İşte, ÖKDİL/1 başvuru ekranı ve diğer detaylar... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:45 facebook

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YÖKDİL/1 sınavı yaklaştıkça gündemdeki yerini almaya başladı. ÖSYM, YÖKDİL/1'e ait tüm tarihleri paylaştı. Şubat ayında yapılacak sınava girecek adaylar, YÖKDİL/1 başvurularını 'ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifresi ile yapabilir. Peki, 2024 YÖKDİL/1 sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte, YÖKDİL/1 başvuru ekranı...