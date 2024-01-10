YÖKDİL/1 başvuruları başladı! İşte YÖKDİL/1 başvuru ekranı
YÖKDİL/1 başvuruları başladı. Sınava girecek adayların yakından takip ettiği YÖKDİL/1 sınavına geri sayım yapılırken, ÖSYM sınavla ilgili tüm tarihlerin yer aldığı takvimi paylaştı. Peki, YÖKDİL/1'e nasıl başvuru yapılır? İşte, ÖKDİL/1 başvuru ekranı ve diğer detaylar...
YÖKDİL/1 sınavı yaklaştıkça gündemdeki yerini almaya başladı. ÖSYM, YÖKDİL/1'e ait tüm tarihleri paylaştı. Şubat ayında yapılacak sınava girecek adaylar, YÖKDİL/1 başvurularını 'ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifresi ile yapabilir. Peki, 2024 YÖKDİL/1 sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte, YÖKDİL/1 başvuru ekranı...
2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLADI!
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular bugün yani 10 Ocak Çarşamba 2024 tarihinde başladı ve başvurular 17 Ocak 2024'e kadar devam edecek.
2024 YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI
Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NEDİR?
2024 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi 24 Ocak 2024 olarak belirlendi.
2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.