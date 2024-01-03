2024 YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL/1 sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. ÖSYM takviminin açıklanmasıyla YÖKDİL/1 başvuru tarihleri, geç başvuru tarihleri ve sınavın yapılacağı gün de belirlendi. Peki, 2024 YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
2024 yılında YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar YÖKDİL/1 sınavının başvuru tarihini araştırıyor. Şubat ayında yapılacak sınavın başvuruları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM'nin 2024 eğitim ve sınav takvimini açıklamasıyla YÖKDİL/1 başvuru tarihi de belirlendi. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.
2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NEDİR?
2024 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi 24 Ocak 2024 olarak belirlendi.