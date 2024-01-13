Haberler Gündem Eğitim YÖKDİL/1 başvurularında son günler! 2024 YÖKDİL/1 başvuru tarihleri nedir? YÖKDİL/1 başvuru ekranı

YÖKDİL/1 başvurularında son günler! İşte YÖKDİL/1 başvuru ekranı YÖKDİL/1 başvuruları için son günler girerken adaylar sınav için geri sayıma başladı. ÖSYM sınavla ilgili tüm tarihlerin yer aldığı takvimi paylaştı. Bu sayede YÖKDİL/1'e dair erken ve geç başvuru tarihleri ile sınav tarihi belirlendi. Peki, 2024 YÖKDİL/1 başvuru tarihleri nedir? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 13.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:57 facebook

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YÖKDİL/1 başvuruları gündemdeki yerini aldı. Şubat ayında yapılacak YÖKDİL/1 sınavı için adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor. Adaylar, YÖKDİL/1 başvurularını 'ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifresi ile yapabilir. Peki, 2024 YÖKDİL/1 sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte, YÖKDİL/1 başvuru ekranı...