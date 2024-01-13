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        Haberler Gündem Eğitim YÖKDİL/1 başvurularında son günler! 2024 YÖKDİL/1 başvuru tarihleri nedir? YÖKDİL/1 başvuru ekranı

        YÖKDİL/1 başvurularında son günler! İşte YÖKDİL/1 başvuru ekranı

        YÖKDİL/1 başvuruları için son günler girerken adaylar sınav için geri sayıma başladı. ÖSYM sınavla ilgili tüm tarihlerin yer aldığı takvimi paylaştı. Bu sayede YÖKDİL/1'e dair erken ve geç başvuru tarihleri ile sınav tarihi belirlendi. Peki, 2024 YÖKDİL/1 başvuru tarihleri nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:57
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        YÖKDİL/1 başvuruları gündemdeki yerini aldı. Şubat ayında yapılacak YÖKDİL/1 sınavı için adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor. Adaylar, YÖKDİL/1 başvurularını 'ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifresi ile yapabilir. Peki, 2024 YÖKDİL/1 sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte, YÖKDİL/1 başvuru ekranı...

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        2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

        Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular bugün yani 10 Ocak Çarşamba 2024 tarihinde başladı ve başvurular 17 Ocak 2024'e kadar devam edecek.

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        2024 YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI

        Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

        YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

        2024 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi 24 Ocak 2024 olarak belirlendi.

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        2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

        YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

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        YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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