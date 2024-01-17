YÖKDİL/1 sınavına gireceklerin dikkatine! Başvurular bugün bitiyor
Şubat ayında yapılacak YÖKDİL/1 sınavı için başvurular bugün yani 17 Ocak Salı günü tamamlanıyor. ÖSYM, ilk başvuruyu kaçıran adaylar için geç başvuru tarihlerini de açıkladı. İşte, YÖKDİL/1 başvuru ekranı ile geç başvuru tarihi...
YÖKDİL/1 başvurularının bitmesine saatler kaldı. ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL/1 sınavına girecek adayların 17 Ocak Salı günü yani bugün başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, 2024 YÖKDİL/1 tüm tarihleri ile YÖKDİL/1 başvuru ekranı...
2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI BUGÜN BİTİYOR!
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular 10 Ocak Çarşamba 2024 tarihinde başlamıştı. Başvurular 17 Ocak 2024 günü yani bugün bitiyor.
2024 YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI
Adaylar, YÖKDİL/1 başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NEDİR?
2024 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi 24 Ocak 2024 olarak belirlendi.
2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.