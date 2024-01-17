Haberler Gündem Eğitim YÖKDİL/1'de başvurular bitiyor, bugün son gün! YÖKDİL/1 başvuru ekranı ile geç başvuru tarihi

YÖKDİL/1 sınavına gireceklerin dikkatine! Başvurular bugün bitiyor Şubat ayında yapılacak YÖKDİL/1 sınavı için başvurular bugün yani 17 Ocak Salı günü tamamlanıyor. ÖSYM, ilk başvuruyu kaçıran adaylar için geç başvuru tarihlerini de açıkladı. İşte, YÖKDİL/1 başvuru ekranı ile geç başvuru tarihi... Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:09 facebook

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YÖKDİL/1 başvurularının bitmesine saatler kaldı. ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL/1 sınavına girecek adayların 17 Ocak Salı günü yani bugün başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, 2024 YÖKDİL/1 tüm tarihleri ile YÖKDİL/1 başvuru ekranı...