YÖKDİL/2 başvuruları bugün sona eriyor! YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 2 Temmuz'a kadar sürecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, adayların ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Adayların başvuru öncesinde sınav kılavuzunu detaylıca incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları gerekmektedir. Kılavuz ve diğer önemli bilgiler, ÖSYM'nin resmi web sitesinde bulunmaktadır.

YÖKDİL/2 sınavı, yükseköğretim kurumları için geçerli bir yabancı dil belgesi olarak kabul edilmekte olup, başvuru süresi bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların süreci takip etmeleri ve belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlamaları önemlidir.