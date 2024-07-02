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        Haberler Bilgi Yaşam YÖKDİL/2 başvuruları bugün sona eriyor! YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        YÖKDİL/2 başvuruları bugün sona eriyor! YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        ÖSYM tarafından YÖKDİL/2 başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar için bugün son şans. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) başvuru süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı. İşte YÖKDİL/2 başvuru işlemleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:26
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/2 başvuruları bugün sona eriyor. İşte YÖKDİL başvuru işlemleri ve tüm detaylar

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        YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 2 Temmuz'a kadar sürecek.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        Başvuru işlemleri, adayların ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Adayların başvuru öncesinde sınav kılavuzunu detaylıca incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları gerekmektedir. Kılavuz ve diğer önemli bilgiler, ÖSYM'nin resmi web sitesinde bulunmaktadır.

        YÖKDİL/2 sınavı, yükseköğretim kurumları için geçerli bir yabancı dil belgesi olarak kabul edilmekte olup, başvuru süresi bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların süreci takip etmeleri ve belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlamaları önemlidir.

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