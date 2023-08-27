YÖKDİL başladı! YÖK/DİL 2 kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştiriliyor. YÖKDİL sınavı saat 10:15'te başladı. Sınavda adaylara 80 soru yöneltiliyor. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerindeyse sadece Sosyal Bilimler alanında gerçekleştiriliyor. İşte 2023 YÖKDİL bitiş saatine ilişkin merak edilenler...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle beraber Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023 YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştiriliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve 87 sınav merkezinde uygulanacak sınava 91 bin 353 aday katılacak. Sınav için 333 bina, 3 bin 647 salon kullanılacak. Emniyet dahil 11 bin 930 kişi sınavda görev alacak." açıklamasında bulunmuştu. YÖKDİL saat 10:15'te başlarken gözler bitiş tarihine çevrildi. İşte 2023 YÖK/DİL sınavı bitiş saati...
YÖKDİL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü yapılacak.
YÖKDİL/2 saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YÖKDİL OTURUMU KAÇ DAKİKA?
İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.