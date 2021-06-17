Yoko Ono'dan 'Gökyüzü TV' etkinliği

Getty Araştırma Enstitüsü (Getty Research Institute) ve Yaratıcı Çalışmalar İçin Feminist Merkez (Feminist Center for Creative Work),Yoko Ono’nun iş birliğiyle Zoom üzerinden, Kuzey Yarım Küre’de yazın başladığı 21 Haziran’da 24 saatlik bir gökyüzü yayını yapacak. Ono’nun 1967’de Londra’daki Lisson Gallery’de sergilenmek üzere, “göğün seyri için bir televizyon” olarak yeniden kavramsallaştırdığı SKY T.V. işinden ilhamla hazırlanan toplu canlı yayın etkinliğine, aralarında SALT’ın da bulunduğu çok sayıda kültür ve araştırma kurumu katılacak.

Washington için Sky T.V., Yoko Ono, 1966/2014, kapalı devre video enstalasyonu, değişken boyutlar. Joseph H. Hirshhorn Purchase Fund, 2016. Fotoğraf: William Andrews. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

Seyahat imkânlarının sınırlı fakat bağ kurma arzusunun güçlü olduğu bu olağanüstü dönüşüm sürecinde, Ono’nun “sermaye ve mülkiyetten uzakta bir olasılıklar ve yenilenme alanı” fikriyle başvurduğu gökyüzü, dünyanın dört bir yanından bir günlük seyre açılacak. SALT Galata’dan gerçekleştirilecek İstanbul yayını, 21 Haziran Pazartesi günü Türkiye saatiyle 15.42’de başlayacak. ABD’den Almanya’ya, Rusya’dan Güney Kore’ye, Antarktika’dan Grönland’a, “Çilek Ayı” olarak adlandırılan dolunay sırasında yaşanan tutulmaya denk gelen gerçek zamanlı gökyüzü yayınlarını takip etmek için bu bağlantıdan ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.