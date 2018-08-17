Yokohama FC - Kamatamare Sanuki sahaya çıkıyor

Yokohama FC ve Kamatamare Sanuki, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. Maç öncesi Yokohama FC 46 puanla 5. sırada, Kamatamare Sanuki 24 puanla 20. sırada bulunuyor. Ev sahibi Yokohama FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Kamatamare Sanuki, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 248. İddaa'da Yokohama FC kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Kamatamare Sanuki kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Yokohama FC son haftadaki Kamatamare Sanuki müsabasında 2-0 kazandı.

Kamatamare Sanuki ise Yokohama FC maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Yokohama FC, 22 gol attı ve 20 gol yedi.

Kamatamare Sanuki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kamatamare Sanuki, 12 gol atarken 31 gol yedi.

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