Yokohama FM - Kashiwa maçı ne zaman?

Yokohama FM ve Kashiwa, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:30. Yokohama FM 26 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Kashiwa 29 puanda ve 12. sırada. Yokohama FM, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kashiwa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 302. İddaa'da Yokohama FM kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Kashiwa kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Yokohama FM son hafta oynanan Urawa maçında 0-1 kazandı.

Kashiwa, Hiroshima karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Yokohama FM, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 23 gol yedi.

Kashiwa, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kashiwa 15 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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