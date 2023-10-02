Dikkat manipüle ediliyor olabilirsiniz: Manipülatör insanların uyguladığı 9 davranış!
Manipülatör insanlar çıkar ve hedeflerine ulaşmak için ister istemez birçok yöntem uygulayabilir. Üzerinizde uygulanan manipülasyonlar kararlarınızı etkiler ve davranışlarınızı gerçekleştirirken ciddi problemler yaşamanıza neden olur. Peki manipüle edildiğinizi nasıl anlarsınız? İşte manipülatör insanların uyguladığı 9 yöntem.
1. KURBAN ROLÜ OYNARLAR
Manipülatör insanlar etraflarından sempati toplamak ve insanların sevgisini kazanmak için kurban rolü oynar. Yardım ve iltifat almak için başlarından geçen kötü olayları son derece abartılı bir şekilde anlatırlar. Ancak bu durum sadece karşı tarafın ilgisini sömürmek için yapılan bir davranıştır.
2. SUÇLU HİSETTİRMEK
Suçluluk bir manipülatörün en tehlikeli silahlarından birisidir. Kendilerini değil karşı tarafı suçlu hissetirmeyi çok iyi bilirler. Bu sayede kendi çıkar ve hedeflerini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirme imkanı bulurlar.
3. SESSİZLİK
Kişilerin davranışlarını, duygu ve düşüncelerini gözlemlemeye çalışan manipülatif insanlar genellikle sessizdir. Ancak bu onların pasif kişilikler olduğu anlamına gelmez, tam tersi karşı tarafın davranışlarını şekillendirerek kendi davranışlarını oluştururlar. İstedikleri zamanda girdikleri ortama çok iyi uyum sağlayarak kendilerini belli ederler.
4. GASLİGHTİNG
Manipülatör insanlar hedeflerine ulaşmak için risk alabilirler. Bunlardan birisi de gaslighting uygulamaktır. Etkilemek istedikleri kişide kafa karışıklığı yaratmak için kullanırlar ve ne zaman uygulayacaklarını çok iyi bilirler.
5. KARŞI TARAFI ÖNEMSİYORMUŞ GİBİ YAPMAK
Manipülatifler hedefine ulaşmak için karşı tarafı etkilemeye çalışır. Kişiyi yönlendirebilmek için öncelikle önemsiyormuş gibi yaparlar. Karşı taraf fazla ilgiye maruz kalıp daha fazlasını istediği anda kişiyi kontrol altına almaya başlarlar.
6. DUYGUSAL MANİPÜLE
Manipülatörler karşı tarafı gözlemlerken zayıf noktalarını hemen fark eder. İnsanların korku ve kırılganlıklarını öğrendiklerinde gerekirse bunu güçlü bir manipüle aracı olarak kullanırlar, ancak asla kendi zayıflıklarını belli etmezler.
7. BİLGİ SAKLAMA
Bilgi manipülatif insanların en güçlü araçlarından biridir. Gerekli bilgileri gereken yerlerde kullanırlar ve asla kendileri hakkında önemli bilgileri açık etmezler.
8. DRAMAYI GEREKEN YERDE KULLANIRLAR
Kişiyi etki altında almak isterlerse küçük dramalar yaparak ilişkilerini güçlendirirler.
9. KARŞI TARAFI ÇARESİZ BIRAKABİLİRLER
Hedeflerine ulaşmak için karşı tarafı çaresiz bırakabilirler. Ayrıca kendilerini de çaresizmiş gibi göstererek karşı tarafı yönlendirirler.
Kaynak: Awarenessact